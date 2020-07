Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Cuadrado in attacco, D. Anderson e Cataldi dal 1′ (Di lunedì 20 luglio 2020) Juventus Lazio probabili formazioni- Juve a caccia di punti fondamentali per mettere le mani in maniera concreta sul nono scudetto consecutivo. I bianconeri potrebbero approfittare del passo falso dell’Inter contro… L'articolo Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Cuadrado in attacco, D. Anderson e Cataldi dal 1′ proviene da SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio all'Allianz Stadium! Tutti con i ragazzi, #FinoAllaFine ?? Live Match su… - juventusfc : #JuveLazio, il post match sul nostro sito e sulla nostra App ???? Report ? - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Viviamo insieme il post-partita di #JuveLazio! Con noi c'è Sandro #Campagna, CT del Settebello!!… - TuttoMercatoWeb : Juventus-Lazio, la moviola: poche discussioni in merito ai due rigori assegnati da Orsato - worldsolarnews : Juventus 2-1 Lazio: Cristiano Ronaldo Nets Double In Pivotal Win: Cristiano Ronaldo became… -