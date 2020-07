Jessica Biel e Justin Timberlake: secondo figlio in gran segreto (Di lunedì 20 luglio 2020) Fiocco azzurro a casa per Jessica Biel e Justin Timberlake. Per loro un gravidanza tenuto super nascosta e arrivata dopo la crisi dovuta al presunto tradimento dell’attore e cantante che la moglie ha però perdonato. Jessica Biel è diventata mamma. E nessuno sapeva che stava aspettando un bambino. La bellissima attrice e il consorte Justin Timberlake, secondo quanto rivelato in esclusiva dal Daily Mail sono diventati genitori perArticolo completo: Jessica Biel e Justin Timberlake: secondo figlio in gran segreto dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

