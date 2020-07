Irpef, nessun rinvio: è il tax day delle Partite Iva (Di lunedì 20 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Oggi scade il termine per il versamento dell’Irpef a saldo 2019 e dell’acconto per il 2020 per tutti i lavoratori autonomi. Le Partite Iva e i loro commercialisti hanno sperato fino all’ultimo in un nuovo rinvio della scadenza da parte del Governo in considerazione delle difficoltà economiche attraversate negli ultimi mesi e anche dei ritardi … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Irpef, nessun rinvio: è il tax day delle Partite Iva proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Ultime Notizie dalla rete : Irpef nessun Scadenze fiscali, nessun rinvio: luglio amaro per professionisti e partite Iva AgrigentoNotizie Tasse, nessuna proroga dopo il 20 luglio per imprese e partite Iva

Nessuna proroga della scadenza delle tasse oltre il 20 luglio per imprese e partite Iva. Un nuovo slittamento, ha spiegato in commissione alla Camera il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa, ...

"Tasse subito? Rischio usura per almeno 240mila imprese"

L'ingorgo fiscale e quello criminale. Senza rinvii da qui al il 31 luglio le aziende dovranno rispettare 246 scadenze fiscali, tra Irpef, Irap, Ires, Iva e contributi Inps. E il rischio, denuncia il r ...

Nessuna proroga della scadenza delle tasse oltre il 20 luglio per imprese e partite Iva. Un nuovo slittamento, ha spiegato in commissione alla Camera il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa, ...L'ingorgo fiscale e quello criminale. Senza rinvii da qui al il 31 luglio le aziende dovranno rispettare 246 scadenze fiscali, tra Irpef, Irap, Ires, Iva e contributi Inps. E il rischio, denuncia il r ...