Inter | Tardelli | «Conte e i complotti | diceva le stesse cose alla Juve»

Marco Tardelli ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte dopo Roma Inter Marco Tardelli, ex attaccante italiano, ha commentato ai microfoni de La Domenica Sportiva le dichiarazioni al veleno di Antonio Conte dopo Roma-Inter. «Conte parla di complotti? Anche alla Juventus diceva le stesse cose, tutti ce l'avevano con la Juventus. Ora ce l'hanno tutti con l'Inter. Lui ci gioca su queste cose. Conte ha sempre cercato dei nemici per creare un gruppo e tenerlo compatto. Nulla di strano, è Conte».

