Gracia De Torres zoom piccante, intimo tra le catene, intrigante e birichino: «Irresistibile» (Di lunedì 20 luglio 2020) Inarrestabile Gracia De Torres: la modella spagnola tiene alta l’attenzione sul proprio profilo Instagram. Non mancano immagini e dettagli bollenti tra gli scatti della trentatreenne andalusa che a suon di particolari ha alleggerito la quarantena dei followers. Concentrati sulle grazie della De Torres, gli utenti hanno goduto quotidianamente di attimi di piacere, alimentati da pose e mise accattivanti dell’ex pallavolista di Almeria. Leggi anche >> Giulia Provvedi profilo ‘acuto’, stuzzicante con i chiodini in vista: «Dannatamente sensuale» Gracia De Torres zoom sulle parti intime: vedo-non vedo eccitante Il fisico statuario e quel pizzico di irrinunciabile malizia hanno contribuito ad accrescere la fantasia del seguito: un esercito di oltre ... Leggi su urbanpost

Inarrestabile Gracia De Torres: la modella spagnola tiene alta l'attenzione sul proprio profilo Instagram. Non mancano immagini e dettagli bollenti tra gli scatti della trentatreenne andalusa ...