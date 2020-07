Gli astrofisici svelano la più grande mappa dell’universo mai realizzata (Di lunedì 20 luglio 2020) È il risultato dell’analisi di più di quattro milioni di galassie e quasar ed è un lavoro di squadra che ha coinvolto astrofisici del mondo intero per più di venti anni e circa trenta istituzioni scientifiche mondiali. Stiamo parlando della più grande mappa in 3d dell’universo mai realizzata. «Questo lavoro ci trestituisce la storia dell’espansione dell’Universo più completa a oggi» sottolinea al quotidiano francese Le Monde, Will Percival, dell’Università di Waterloo, uno degli artefici del progetto. Oltre a “mappare” il cosmo, i ricercatori hanno anche ricostruito le varie fasi di espansione dell’Universo e hanno misurato le varie differenze che ci sono nella Costante di Hubble (un valore ... Leggi su giornalettismo

Per anni gli astrofisici di tutto il mondo hanno analizzato dati provenienti da milioni di galassie con l'obiettivo di creare una mappa 3D per tracciare la storia dell'espansione dell'Universo negli ...

