Finalmente la Felicità: Recensione, Cast e Trama (Di lunedì 20 luglio 2020) Nel 2011 è uscito nei Cinema il film Finalmente la Felicità, scritto e diretto da Leonardo Pieraccioni, che appare anche davanti la telecamera nel ruolo di protagonista. Il film, distribuito da Medusa Film (gruppo Mediaset), è uscito al cinema nel 2011, ha incassato in Italia circa 10,3 milioni di euro. Ennesimo film del comico toscano Leonardo Pieraccioni, che tra risate e riflessioni porta a riflettere sul ruolo importante della famiglia. Leggi anche: Una Moglie Bellissima – riuscitissima commedia di Leonardo Pieraccioni Finalmente la Felicità: Film Finalmente la felicità appare fin dal titolo come la parafrasi dei film precedenti (Il ciclone, Il paradiso all’improvviso), l’ennesima cover dei suoi stessi successi. Tanto che il rigore con cui ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

