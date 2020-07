Deathloop di Arkane Studios su PS5 sfrutterà il feedback aptico e i trigger adattivi del DualSense (Di lunedì 20 luglio 2020) Deathloop è un titolo di lancio esclusivo console per PS5, il che potrebbe sorprendere qualcuno. Le esclusive third party sono rare ai giorni nostri, quindi vedere il prossimo gioco di Arkane Studios solo su PlayStation è abbastanza interessante.Naturalmente, dato che si tratta di un titolo di lancio per la console di Sony, ci si aspetta che il gioco mostri quello di cui è capace PS5 e le nuove funzionalità del sistema. In una recente intervista con IGN, il game director di Deathloop, Dinga Bakaba, ha detto che questo è esattamente l'obiettivo di Arkane con Deathloop.Oltre a ripetere che Deathloop avrà una risoluzione e un frame rate più elevati su PS5 rispetto a quanto sarebbe possibile su hardware di attuale ... Leggi su eurogamer

