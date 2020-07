Corsa salvezza, si entra nella fase cruciale. Il calendario delle ultime 4 giornate a confronto: due squadre rischiano di più (Di lunedì 20 luglio 2020) Quattro giornate alla fine del campionato di Serie A, ancora 360 minuti per decidere il destino di alcune squadre. Parliamo di quelle coinvolte nella lotta salvezza. La Corsa si è ridotta a sole quattro partecipanti, dopo i risultati delle ultime giornate. Si sono salvate Fiorentina e Sampdoria, è mestamente retrocessa la SPAL. Restano impelagate Brescia, Lecce, Genoa e, più marginalmente Udinese e Torino. Ma, andiamo ad analizzare il calendario squadra per squadra, partendo da quelle che hanno meno chance di rimanere in Serie A. Corsa salvezza: il calendario delle ultime quattro giornate Photo by Emilio ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Corsa #salvezza #SerieA, si entra nella fase cruciale Il #calendario delle ultime 4 giornate a confronto: due squad… - infoitsport : Serie A, corsa salvezza: il calendario da qui alla fine di Lecce e Genoa - pol2187 : RT @FasaniAndrea71: Tra l'altro ..in una gara 'decisiva' nella corsa salvezza... - FasaniAndrea71 : Tra l'altro ..in una gara 'decisiva' nella corsa salvezza... - clubdoria46 : #serieA #Corsa #salvezza: adesso tocca agli altri (?) -