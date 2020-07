Coronavirus nel Lazio: «Multe a chi non porta la mascherina quando è in compagnia» (Di lunedì 20 luglio 2020) Misure di contenimento (e prevenzione di nuove ondate) per il Coronavirus, si studiano norme più stringenti nel Lazio. L’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato del resto ieri era stato piuttosto diretto: «O si usa la mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui». Un concetto ribadito anche oggi in un’intervista a La Repubblica dove si apprende che la Regione (ma il discorso potrebbe essere di carattere nazionale) starebbe lavorando ad una nuova ordinanza ad hoc: multare chi non indossa la mascherina quando è in compagnia di altre persone. D’Amato sottolinea infatti nuovamente «il calo dell’attenzione» che si registra un po’ ovunque ... Leggi su ilcorrieredellacitta

