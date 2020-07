Coronavirus, immunologo: “Nessun allarme nel Lazio: serve maggiore informazione, non chiusure” (Di lunedì 20 luglio 2020) “E’ necessaria una maggiore informazione, più chiara e di facile interpretazione, non nuove chiusure“: è quanto sostiene Francesco Le Foche, immunologo clinico, responsabile del Day hospital di Immuno-infettivologia del Policlinico Umberto I di Roma, che commenta all’Adnkronos Salute l’allarme lanciato dall’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria del Lazio Alessio D’Amato, che ha annunciato nuove misure e ventilato persino chiusure. “Personalmente non sono in allarme per la situazione del Lazio – spiega Le Foche – credo che ci debba essere un equilibrio. Dobbiamo sicuramente essere attenti, anzi attentissimi, sul territorio che come diciamo da marzo è ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Il noto immunologo americano #Anthony Fauci, il membro più autorevole della task force della Casa Bianca contro il… - Nadia_hopppe1 : RT @SecolodItalia1: Coronavirus, l’immunologo Minelli contro il “clan dei virologi”: «Se non la pensi come loro sei un reietto» https://t.c… - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Coronavirus, l’immunologo Minelli contro il “clan dei virologi”: «Se non la pensi come loro sei un reietto» https://t.c… - josephselly : RT @SecolodItalia1: Coronavirus, l’immunologo Minelli contro il “clan dei virologi”: «Se non la pensi come loro sei un reietto» https://t.c… - RosannaMariell1 : RT @SecolodItalia1: Coronavirus, l’immunologo Minelli contro il “clan dei virologi”: «Se non la pensi come loro sei un reietto» https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus immunologo Covid, immunologo Minelli: "Ricerche soggiogate da pensiero unico virologi" Adnkronos Coronavirus, 14.5 milioni di casi nel mondo. Trump: "Fauci allarmista, virus scomparirà". Negli Usa il maggior numero di morti, oltre 140 mila

Sono 14 milioni e mezzo i contagi di coronavirus accertati nel mondo. Le vittime oltre 600 mila. Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono stati registrati altri 67.574 nuovi casi portando il totale ...

Coronavirus, dalla cannabis ‘arma’ utile contro gravi effetti Covid

“I nostri studi di laboratorio – afferma Jack Yu, coautore dello studio insieme all’immunologo Babak Baban – indicano che il Cbd puro può aiutare i polmoni a riprendersi dall’infiammazione eccessiva o ...

Sono 14 milioni e mezzo i contagi di coronavirus accertati nel mondo. Le vittime oltre 600 mila. Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono stati registrati altri 67.574 nuovi casi portando il totale ...“I nostri studi di laboratorio – afferma Jack Yu, coautore dello studio insieme all’immunologo Babak Baban – indicano che il Cbd puro può aiutare i polmoni a riprendersi dall’infiammazione eccessiva o ...