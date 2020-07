Coronavirus, esistono 6 tipi diversi. Lo dice uno studio inglese (Di lunedì 20 luglio 2020) esistono sei tipi di Coronavirus, tutti diversi tra loro. A dirlo è uno studio della ricercatrice Claire Steves del King’s College di Londra, ancora non sottoposto ad una rivista accademica, che grazie a una app ha registrato i sintomi accusati da centinaia di pazienti. I primi tre sono caratterizzati da sintomi più blandi rispetto agli ultimi … L'articolo Coronavirus, esistono 6 tipi diversi. Lo dice uno studio inglese Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Categorizzati grazie a un’app a partire dai sintomi, a seconda delle varie tipologie si può prevedere l'andamento della malattia Sulla base dei sintomi e della gravità si possono distinguere 'sei tipi ...

