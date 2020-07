Catanzaro, idea Scienza o Sottil per la panchina (Di lunedì 20 luglio 2020) Due nomi per la panchina del Catanzaro . Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Pasquale Lo Giudice avrebbe puntato Andrea Sottil , attuale tecnico del Pescara . Spunta quindi un altro candidato per sostituire Gaetano Auteri , di ... Leggi su stadionews

Isola pedonale, la facciamo? E soprattutto, come la facciamo? E’ un quadro dai colori più diversi quello che viene fuori mettendo insieme le voci di commercianti, ristoratori e artigiani in città. Che ...

Covid-19, parte dal Sud un network sulla ricerca scientifica

“Per effetto del lockdown il nostro ateneo ha bloccato, come gli altri, le attività formative e abbiamo avviato la didattica online – ha spiegato il professor Giovambattista De Sarro, magnifi­co ...

