Calciomercato Inter: il punto su Tonali, Kumbulla ed Emerson Palmieri (Di lunedì 20 luglio 2020) Calciomercato Inter: Marotta ha fretta di chiudere per tre nuovi colpi da dare a Conte. Kumbulla, Tonali ed Emerson Palmieri Tuttosport fa il punto sul mercato dell’Inter. Detto che la situazione in attacco è in continua evoluzione e legata al futuro di Alexis Sanchez e alla permanenza di Lautaro, Beppe Marotta ha fretta di chiudere per tre colpi: Sandro Tonali, Marash Kumbulla ed Emerson Palmieri. Per quanto riguarda il difensore del Verona bisogna registrare il controsorpasso sulla Lazzio. I nerazzurri hanno da tempo il sì del giocatore (per lui pronto un contratto fino al 2025) e può giocarsi con la controparte – che valuta il difensore 30 milioni ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter-#Kumbulla, gli aggiornamenti sulla trattativa - Gazzetta_it : #Dzeko e quegli #abbracci con #Lukaku: l'#Inter torna alla carica con la #Roma? #RomaInter - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, la proposta al #ManUtd per trattenere #Sanchez

87' Calcio di rigore per l’Inter – Errore clamoroso di Spinazzola, che all’interno dell’area giallorossa sporca il pallone con il piede d’appoggio in maniera del tutto fortuita e rifila un calcione a ...

Roma-Inter, Zappacosta: "Oggi ottimo esame. Non abbiamo mai perso le certezze"

Dopo le parole di Spinazzola, anche Zappacosta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter. Ecco le sue parole. "Le certezze ci sono sempre state, ma nel ...

