Calcio | ad Sassuolo | nessun dubbio De Zerbi resti con noi

"Grazie al gioco di De Zerbi siamo riusciti ad avere una base solida e poi tutta la nostra squadra e lo staff è riuscita a restare in città durante l'emergenza. Comunque il ...

Sport_Mediaset : Polveriera #Lazio: rissa sfiorata nello spogliatoio dopo il ko con il #Sassuolo. Problemi tra i giocatori e lo staf… - juventusfc : 51' | Il Sassuolo pareggia. Berardi, direttamente su calcio di punizione, trova il 2-2. #SassuoloJuve [2-2] #ForzaJuve - EmmeEmm_ : @jeanpauldl1998 @anti_calcio O sveglia Inter Milan è una rivalità storica, se no avremmo fatto gli sfottò anche al sassuolo - gonzalovieites : Calcio – Fecha 34: Hellas Verona 1-1 Atalanta Cagliari 1-1 Sassuolo Milán 5-1 Bologna Parma 2-3 Sampdoria Brescia… - hermannpilato : @cippiriddu @capuanogio Atalanta e Lazio di gran lunga giocano un calcio migliore. Idem Sassuolo. Ho visto un'ottim… -

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Radio Anch’io Sport ... Spero che la decisione che verrà presa sia fatta col buon senso e per il bene del calcio e non dei ...Meglio nascere fortunati che ricchi. Una frase che mi ripeteva spesso mio nonno da bambino e che calza a pennello per descrivere la prova offerta dal Genoa cont ...