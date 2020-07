Boss Doms e la sua 'I Want More' senza l'amico Achille Lauro (Di lunedì 20 luglio 2020) Si racconta ai microfoni di Tgcom24 e del suo distacco dall'amico fraterno Achille Lauro : ' Porteremo le nostre canzoni oltreoceano '. Testo in inglese per il nuovo singolo che mira a scalare le ... Leggi su zon

shanedramma : @llilcam @malandrinooo che poi è anche vero che un bel po' di fan sono dovute al bacio con boss doms, cosa che Laur… - fainformazione : Praja Gallipoli (LE) by Musicaeparole: 22/7 Michael Feiner (Popfest), 23/7 Gabry Ponte, 24/7 Big Mama, 25/7 Dj Anto… - fainfocultura : Praja Gallipoli (LE) by Musicaeparole: 22/7 Michael Feiner (Popfest), 23/7 Gabry Ponte, 24/7 Big Mama, 25/7 Dj Anto… - mastrobutch : Il mio dentista potrebbe prendere un bisturi e tagliarmi tutte le gengive, prendere il trapano e trapanarmi il cerv… - pastaemolliche : Lo dico? Lo dico Lauro non è unico e solo, ci sono tanti artisti come lui e molte gli danno visibilità solo perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Boss Doms Boss Doms: "Divento internazionale e già penso alla faccia di Achille Lauro..." TGCOM Boss Doms: "Divento internazionale e già penso alla faccia di Achille Lauro..."

"Un brano che non è solo un brano ma l'inizio di un nuovo sound tra pop, dark e underground". Boss Doms la definisce così la sua creatura "I Want More", il suo primo singolo da solita senza l'amico ...

Parata di Vip nel sabato caprese dell'Anema e Core

Un sabato sera all'insegna dei personaggi dello spettacolo per la taverna caprese più Vip d'Italia. Tra gli habituè di Capri e dell'Anema e Core, Cristina Chiabotto, la showgirl, modella, ex Miss Ital ...

"Un brano che non è solo un brano ma l'inizio di un nuovo sound tra pop, dark e underground". Boss Doms la definisce così la sua creatura "I Want More", il suo primo singolo da solita senza l'amico ...Un sabato sera all'insegna dei personaggi dello spettacolo per la taverna caprese più Vip d'Italia. Tra gli habituè di Capri e dell'Anema e Core, Cristina Chiabotto, la showgirl, modella, ex Miss Ital ...