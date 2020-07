Anticipazioni Daydreamer 21 luglio: notte insieme su un’amaca per Can e Sanem, Polen furiosa (Di lunedì 20 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 21 luglio: in attesa di vedere cosa succederà oggi, quali emozioni ci regaleranno domani Can e Sanem? Gli spoiler turchi ci dicono che nella 30° puntata dell’amatissima soap, ci sarà un ulteriore grande sviluppo nel loro rapporto. Dopo il “quasi bacio” in mare che vedremo questo pomeriggio, i due dormiranno insieme su un’amaca nei pressi del set dello spot di “Orgatte”. Polen li vedrà e, furiosa, farà di tutto per separarli e riprendersi Can. Anticipazioni Daydreamer 21 luglio: Deren interrompe una romantica passeggiata di Can e Sanem. Muzaffer “guardiano notturno” dell’Aydin Durante la ... Leggi su pianetadonne.blog

