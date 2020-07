Anche se non sei prete, puoi celebrare i matrimoni (Di lunedì 20 luglio 2020) Il genitore, lo zio, la persona più sensibile della comunità negli affari religiosi. Da oggi, in seguito alla ratifica ufficiale del Vaticano, Anche i laici celebrano matrimoni e possono impartire altri sacramenti come il battesimo e l’estrema unzione nel corso di funerali. Insomma, una vera e propria rivoluzione che certifica una direzione che la Chiesa aveva preso già da qualche tempo, con un calo sempre più drastico delle vocazioni e con tante parrocchie che sono rimaste scoperte. LEGGI Anche > Se il lancio del riso per gli sposi offende la fame nel mondo Laici celebrano matrimoni, battesimi e funerali Sarà il vescovo che, dopo aver esaminato attentamente la situazione, potrà decidere se e a chi affidare la celebrazione di un matrimonio ... Leggi su giornalettismo

chetempochefa : “Mio padre è morto con dignità, perché è anche vissuto con dignità. Dico sempre alle mie figlie che non bisogna mai… - Rinaldi_euro : Ora è chiaro perché il Regno Unito è uscito sbattendo anche la porta? Loro non devono chiedere il permesso a nessun… - matteosalvinimi : Io non sono “omofobo” ma questi sicuramente sono dei maleducati, bacioni anche a loro ?? - supernoci : @Shaula1981 Ah, bene, adori le auto! ?? Leggo ora di tuo papà, mi dispiace tantissimo, ti mando un grande abbraccio… - drunkharryx_ : Comunque orchidea mi ha seriamente rotto il cazzo. All’inizio era anche divertente, adesso non più. CE CACAT O CAZ… -