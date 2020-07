Alatri-Veroli, punto da un calabrone mentre guida: l’auto si ribalta, momenti di terrore per un giovane (Di lunedì 20 luglio 2020) Ha rischiato di morire per colpa di un calabrone che è entrato nella sua macchina e lo ha punto mentre guidava. Il forte dolore provocato dalla puntura ha fatto sì che il conducente, un ragazzo di Veroli, perdesse il controllo del mezzo che si è ribaltato. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi nelle campagne di Alatri, precisamente in località Basciano. La scena apparsa agli occhi dei primi soccorritori è apparsa davvero tragica, tanto che si è temuto il peggio. Per fortuna, invece, il giovane se l’è cavata solo con una bella dose di paura. Superato lo spavento e resosi conto di quanto accaduto è infatti riuscito a venire fuori dalla macchina da solo, con ... Leggi su ilcorrieredellacitta

