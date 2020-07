Stromboli, forti esplosioni all’alba: il Sindaco spiega perché non si è attivato il sistema di allertamento (Di domenica 19 luglio 2020) Due forti esplosioni registrate oggi all’alba sul vulcano Stromboli, nettamente avvertite dalla popolazione: l’INGV ha rilevato la forte intensità, caratterizzata da lancio di lapilli incandescenti, della cosiddetta attività Stromboliana. Il materiale piroclastico è finito su tutta la terrazza craterica e lungo la Sciara del fuoco, senza causare danni. Dal punto di vista sismico è stata registrata una breve sequenza di eventi esplosivi e un incremento dell’ampiezza del tremore. “L’esplosione maggiore del vulcano Stromboli ha generato la ricaduta di materiale in tutta la terrazza craterica e sulla Sciara del Fuoco; seguita da esplosioni di intensità minore. Tali eventi, sentiti i centri di competenza, non sono ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Due forti esplosioni sullo #Stromboli #Eolie #vulcani #ANSA - RaiNews : Dal punto di vista sismico una breve sequenza di eventi esplosivi e un incremento dell'ampiezza del tremore… - fattoquotidiano : Stromboli, due forti esplosioni dal vulcano. Il sindaco: “Nessun danno, tutto sotto controllo” - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Due forti #esplosioni sono state avvertite distintamente dalla popolazione oggi all'alba sul vulcano #Stromboli. Lo ha reso… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Con due forti esplosioni all'alba è tornato a farsi sentire il vulcano dello Stromboli. Lapilli incandescenti dal cratere e lun… -