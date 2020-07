Shwartzman vince il GP di Fomula 2 e nel giro d’onore canta ‘O surdato ‘nnammurato (Di domenica 19 luglio 2020) Il giovane pilota russo Robert Shwartzman, della Ferrari Academy, ha festeggiato il trionfo in Formula 2 sul circuito di Budapest cantando ‘O surdato ‘nnamurato. Lo ha fatto durante il giro d’onore, insieme all’ingegner Gargiulo, il tecnico che lo ha guidato alla vittoria dal box. Shwartzman, classe ’99, si è aggiudicato la terza tappa stagionale del campionato arrivando sul traguardo con 15”5 di vantaggio su Mazepin e sul terzo classificato Mick Schumacher, figlio d’arte dell’icona Michael. Durante il suo giro d’onore, via radio è partita la celebre canzone napoletana e lui ha deciso di mettersi a cantare in omaggio all’ingegner Gargiulo. L'articolo Shwartzman ... Leggi su ilnapolista

