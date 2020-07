Serie A, Genoa-Lecce ore 19.30: le formazioni ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) ? La formazione del Grifone per #GenoaLecce ?? pic.twitter.com/QOXGpwlVgD — Genoa CFC (@GenoaCFC) July 19, 2020 Genoa (4-3-2-1): Perin; Romero, Zapata, Masiello, Criscito; Schone, Sturaro, Lerager; Falque, Pandev; Sanabria. All. Nicola. Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell'Orco; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara; Farias, Babacar. All. Liverani. Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Leggi su 90min

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Genoa-Lecce: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: DIRETTA ONLINE - Serie A, Genoa-Lecce: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - roma_magazine : RT @calciomercato_m: DIRETTA ONLINE - Serie A, Genoa-Lecce: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: DIRETTA ONLINE - Serie A, Genoa-Lecce: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -