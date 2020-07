Roma-Inter in tv e streaming: dove vederla (Di domenica 19 luglio 2020) Roma e Inter si sfidano nel big match della 34ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming Il posticipo domenicale serale della 34ª giornata di Serie A è il big match fra la Roma di Paulo Fonseca e l’Inter di Antonio Conte. I giallorossi provano a blindare il 5° posto in classifica, che occupano con 57 punti, i nerazzurri, secondi a quota 71, intendono riaprire il duello Scudetto, con una vittoria che li proietterebbe a -4 dalla Juventus capolista, impegnata lunedì a Torino contro la Lazio. Roma-Inter: il big match si giocherà domenica 19 luglio 2020 alle ore 21.45 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma, senza la presenza del pubblico sugli spalti per rispetto del ... Leggi su calcionews24

Tre vittorie consecutive per i giallorossi, che domenica alle 21:45 ospitano all'Olimpico la squadra di Conte, seconda e a -6 dalla Juventus. Gara trasmessa in esclusiva su Sky Tre vittorie consecutiv ...

GENOA LECCE STREAMING TV – Questa sera, domenica 19 luglio 2020, alle ore 19,30 Genoa e Lecce scendono in campo allo stadio Marassi di Genova (senza tifosi, vista l’emergenza Coronavirus) per la 34esi ...

