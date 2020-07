Quattro anni di carcere da scontare ma era diventata irreperibile: beccata ad Aprilia (Di domenica 19 luglio 2020) I poliziotti del Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina, nel pomeriggio di ieri, ad Aprilia, a seguito di mirati servizi, sono riusciti a rintracciare ed arrestare S.G. 38enne, gravata da numerosi precedenti di polizia, irreperibile da diversi mesi, dando esecuzione ad un Ordine di Carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica del Tribunale di Grosseto, con il quale è stata disposta la carcerazione della donna per l’espiazione della residua pena della reclusione di anni 4 (Quattro) mesi 6 (sei) e giorni 14, per reati contro il patrimonio. L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata associata presso la Casa Circondariale, nuovo complesso femminile di Rebibbia, a Roma. Quattro anni di carcere da ... Leggi su ilcorrieredellacitta

