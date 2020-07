Pensione donna 2020, quanti contributi occorrono e quale penalizzazione? (Di domenica 19 luglio 2020) Esiste una sola misura previdenziale destinata esclusivamente alle donne e si tratta del regime sperimentale opzione donna che richiede o 58 o 59 anni di età unitamente ad almeno 35 anni di contributi maturati. La Pensione con l’opzione donna prevede una penalizzazione sull’assegno previdenziale liquidato, ma cerchiamo di capire come funziona e a chi spetta. Pensione donna 2020 Una lettrice scrive per chiedere: Volevo sapere notizie sulla Pensione donna 2020 …io lavoro dal 1998 , ho 59 anni e sono ancora in servizio come docente di ruolo …posso usufruire della Pensione anticipata e quanto mi spetterebbe ? Grazie per la Vostra disponibilità ... Leggi su notizieora

GROTTAMMARE – Oltre mille euro, praticamente l’intera pensione, rubate con la solita truffa. E’ accaduto a Grottammare, in un condominio che si trova a ridosso del centro cittadino dove, nel pomeriggi ...

Pensioni, le carte truccate

In base a consolidate elaborazione dell’Ocse, l’Italia evidenzia, in un settore delicato come la previdenza, l’ennesimo paradosso: tutta la verità sulle pensioni, l’età legale e l’età effettiva second ...

