Luigi, abbandonato davanti la chiesa: un intero quartiere in tumulto (Di domenica 19 luglio 2020) Il neonato è stato trovato dal parroco della chiesa del quartiere Poggiofranco di Bari. Luigi è ricoverato in ospedale e ora versa in buone condizioni dopo il trasporto in termoculla. Quella che stiamo per raccontare, è una storia che si è concretizzata nel giro delle ultime ore. È la storia di Luigi, un neonato dall’età … L'articolo Luigi, abbandonato davanti la chiesa: un intero quartiere in tumulto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Agenzia_Ansa : Neonato abbandonato in chiesa a #Bari. I genitori lasciano un biglietto: 'Luigi, ti ameremo per sempre' #ANSA - Corriere : Bari, neonato abbandonato nella culla fuori dalla Chiesa. I genitori lasciano un biglietto: «Luigi, ti ameremo per… - HuffPostItalia : Neonato abbandonato in chiesa a Bari. 'Chiamatelo Luigi, lo ameremo per sempre' - FcaPitti : RT @Agenzia_Ansa: Neonato abbandonato in chiesa a #Bari. I genitori lasciano un biglietto: 'Luigi, ti ameremo per sempre' #ANSA https://t.… - RitaamariaB : RT @Agenzia_Ansa: Neonato abbandonato in chiesa a #Bari. I genitori lasciano un biglietto: 'Luigi, ti ameremo per sempre' #ANSA https://t.… -