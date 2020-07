Leeds promosso in Premier League, l’omaggio a Bielsa: una strada col suo nome in città (Di domenica 19 luglio 2020) Tutti pazzi per il Loco. Marcelo Bielsa conquista tutti, soprattutto a Leeds dove dopo la promozione in Premier League, anche il comune della città ha evidentemente deciso di riconoscere al tecnico i grandi meriti dell'impresa. Tanto da... rendergli omaggio con una strada tutta sua.Bielsa: Leeds in Premier e una strada col suo nomePassata la sbornia per la promozione in Premier League delle scorse ore, in casa Leeds e in casa Marcelo Bielsa si può ancora esultare. Non solo per il ritorno nel massimo campionato inglese atteso da 16 anni ma anche per uno speciale omaggio che la città ha deciso di fare all'argentino. A ... Leggi su itasportpress

