Lazio, rischio lockdown per la regione: ancora contagi in risalita (Di domenica 19 luglio 2020) Boom di contagi nel Lazio. Oggi, 19 luglio, si registrano ben 17 nuovi casi. Un trend in costante crescita negli ultimi giorni che preoccupa sia il Governo centrale che quello regionale. Dei 17 contagi da coronavirus giornalieri (ieri erano 20), ben 10 sono di importazione. Lazio, rischio lockdown: contagi in rialzo I numeri sono ancora … L'articolo Lazio, rischio lockdown per la regione: ancora contagi in risalita Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

