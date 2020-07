Il nuovo Morandi? Nasce non a norma limiti a 70 km orari (Di domenica 19 luglio 2020) Patricia Tagliaferri Ricalca il vecchio tracciato. E le curve risultano troppo strette Un rettilineo troppo lungo e curve troppo strette. Un tracciato non a norma che imporrà limiti di velocità di 80 chilometri orari, e in alcuni tratti verso Savona probabilmente addirittura 70 km/h. Il Ponte di Genova si appresta ad essere inaugurato con questa stonatura dei limiti più bassi di quanto non fossero sul vecchio ponte crollato nell'agosto del 2018. Forse per la fretta di ricostruire in tempi record il ponte simbolo della rinascita della città dopo la tragedia costata 43 vittime, sarebbe stato commesso un errore di progettazione. Gli addetti ai lavori lo sapevano, ma rimediare avrebbe voluto dire rallentare. Essendo stata la strutta ricostruita completamente, secondo un'anticipazione ... Leggi su ilgiornale

