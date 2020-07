I convocati di Fonseca per l’Inter: non c’è Zaniolo (Di domenica 19 luglio 2020) Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro l’Inter. Out Zaniolo. Ecco di seguito la lista definitiva: Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato. Difensori: Zappacosta, Smalling, Kolarov, Cetin, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert. Foto: Fonseca Paulo profilo Roma Twitter L'articolo I convocati di Fonseca per l’Inter: non c’è Zaniolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

