Genoa-Lecce Gp di Ungheria, in gara Giovinazzi (Di domenica 19 luglio 2020) È il giorno dello spareggio per rimanere in serie A. Il campionato di calcio prevede infatti, in questa quartultima giornata, Genoa-Lecce. Ovvero, la quartultima contro la terzultima, separate da un punto. Una delle due rimarrà nel massimo campionato, l’altra seguirà il Brescia e la Spal in serie B. Fondamentale oggi, per il Lecce, fare risultato a Marassi. Una sconfitta sarebbe quasi la certificazione della retrocessione. Si disputa, per l’automobilismo, il terzo gran premio di formula 1. Dopo i due gp in Austria oggi è la volta dell’Hungaroring. Come accaduto una settimana fa, Giovinazzi parte in ultima fila. L'articolo Genoa-Lecce <span class="subtitle">Gp di Ungheria, in gara ... Leggi su noinotizie

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Deepnightpress : Raddoppio Serie A 19-07-20: Genoa vs Lecce e Roma - Inter - Samuellbcruz : RT @CampeonatoItal1: Jogos da 34° rodada da Série A nesse domingo: 12:15 Parma x Sampdoria 14:30 Brescia x Spal Fiorentina x Torino Ge… - CampeonatoItal1 : Jogos da 34° rodada da Série A nesse domingo: 12:15 Parma x Sampdoria 14:30 Brescia x Spal Fiorentina x Torino… - TipplapHu : Serie A: Genoa - Lecce (1,53) -