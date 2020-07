Follia a Pamplona, partita “infetti contro non infetti”: la Polizia ferma tutto (Di domenica 19 luglio 2020) In Spagna, a Pamplona, era stata organizzata una folle partita per raccogliere fondi da destinare a chi è stato colpito dal Covid-19 In Spagna l’emergenza Coronavirus non è ancora stata calata, ma c’è chi ha pensato bene di organizzare una insensata partita per raccogliere fondi da destinare a chi è stato colpito dal Covid-19. Come riporta As, l’evento era stato organizzato a Pamplona per la giornata di lunedì 20 nel quartiere di Mendillori, uno dei più colpiti dal virus. La partita, organizzata su Instagram, era stata pubblicizzata come “Infetti contro non infetti” ma grazie ai dipartimenti informatici la Polizia è riuscita a risalire agli organizzatori e metterli sotto accusa per ... Leggi su calcionews24

