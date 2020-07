Fiorentina Torino 2-0: cronaca e tabellino (Di domenica 19 luglio 2020) Allo Stadio Franchi, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Fiorentina e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Un brutto Toro perde contro la Fiorentina: nel primo tempo un autogol di Lyanco ha portato in vantaggio i padroni di casa mentre nella ripresa ci ha pensato Cutrone a mettere in ghiacco il risultato. Sintesi Fiorentina Torino 2-0 MOVIOLA 75′ GOL DELLA Fiorentina – Ribery innesca Cutrone dopo un errore di Ansaldi in impostazione e da il là per il raddoppio viola 74′ Palo di Belotti – Frustata imponente del capitano del Toro che centra il palo con Terracciano battuto 71′ Cutrone vicino al gol – Bellissima azione di contropiede della Fiorentina che ... Leggi su calcionews24

acffiorentina : ?| 90'+5 I viola si impongono sul Torino e conquistano i tre punti al Franchi ?? Fiorentina ?? Torino 2??-0??… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Parma 2-3 Sampdoria Brescia 2-1 SPAL Fiorentina 2-0 Torino Genoa 2-1 Lecce Napoli 2-1 Udinese - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - andrea66769767 : RT @DAZN_IT: La Fiorentina batte il Torino e raggiunge la salvezza ?? Al Franchi finisce 2-0 ? #FiorentinaTorino #DAZN - twiithit : RT @Corriere: Fiorentina-Torino 2-0: troppi errori dei granata, la Viola li punisce in contropiede -