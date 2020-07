Esclusiva: Charpentier al Genoa, accordo totale. Presto sarà Reggina (Di domenica 19 luglio 2020) Gabriel Charpentier al Genoa, l’accordo è totale. Un’operazione ormai definita nei dettagli, quella relativa all’attaccante classe 1999 reduce da una stagione in prestito con l’Avellino. Operazione da circa un milione per il cartellino, battuta la concorrenza di altri club di Serie A, come avevamo anticipato diverse settimane fa. È confermata anche la destinazione per la prossima stagione: sarà Reggina in prestito. Foto: profilo twitter Avellino L'articolo Esclusiva: Charpentier al Genoa, accordo totale. Presto sarà Reggina proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

