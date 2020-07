Empoli, Corsi: “Mi sento inadeguato. Forse c’è qualcuno che può fare meglio di me” (Di domenica 19 luglio 2020) “Quest’anno abbiamo sbagliato tante cose. Non ci possiamo nascondere. Abbiamo fatto due squadre e cambiato tre allenatori. La rosa è molto forte seppur con dei difetti. Penso sia la formazione con più valore. Ma di fronte a questi risultati sicuramente non siamo stati all’altezza, ci dobbiamo fare delle domande e mi sorprende un campionato in cui abbiamo fatto di tutto per non onorare la categoria“. Queste le dichiarazioni di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, dopo la sconfitta subita contro l’Entella per 4-2. Ai microfoni di Radio Sportiva, il patron traccia una pesante autocritica: “Sentirmi così inadeguato mi fa pensare che Forse qualcuno potrebbe essere più bravo di me. Se ci fosse una situazione che mi ... Leggi su sportface

