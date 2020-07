"Chiedono agli italiani di rispettare le regole sul coronavirus, poi lei...". La deputata Pd faccia di tolla: una figura ridicola in aula (Di domenica 19 luglio 2020) Dal Canada a Montecitorio in 48 ore, senza quarantena. Fa discutere il caso di Francesca La Marca, deputata del Pd eletta nella circoscrizione estero. Il Giornale cita "fonti certe" e sostiene che la La Marca, membro della Commissione Affari Esteri e comunitari della Camera, lo scorso 14 luglio abbia partecipato all'audizione informale degli ex ministri degli Esteri Franco Frattini e Giulio Terzi di Sant'Agata.senza aver rispettato la quarantena imposta per legge dallo stesso governo che sostiene, visto che era partita dall'aeroporto Toronto Pearson con il volo di Air Canada del 12 luglio atterrato il 13 luglio a Roma Fiumicino. Il giorno dopo, dunque, era già in Commissione. Peraltro, ricorda ancora il Giornale, è la stessa La Marca che su Facebook fa sfoggio della mascherina ("È cambiato il mondo", il suo ... Leggi su liberoquotidiano

Francesca La Manca, la deputata Pd dal Canada a Montecitorio senza quarantena. Che figuraccia sul coronavirus

"In attesa di un'eventuale smentita della nostra ricostruzione da parte del deputato del Partito Democratico - conclude il Giornale-, sorge spontaneo domandarsi con quale credibilità il governo chieda ...

