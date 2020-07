Virginia, 15 anni, malata di tumore: “Cure troppo costose, aiutatemi a pagarle” (Di sabato 18 luglio 2020) Virginia, 15 anni, malata di tumore. Alla 15enne livornese i medici avevano dato un anno di vita, che lei ha superato. In Lettonia, spiega il padre Antonio, sono disponibili cure innovative e un vaccino, che ha una probabilità di sconfiggere il tumore dal 20 al 40%. Però costa 150 mila euro. E così è stata organizzata una raccolta fondi. Virginia T. è una ragazza di 15 anni che abita a Castiglioncello, in provincia di Livorno. Il suo futuro è condizionato da un grave problema di salute che le è stato diagnosticato nel giugno del 2019 dai neurologi di Pisa: un glioblastoma multiforme, un tumore particolarmente aggressivo al cervello. I medici le avevano dato un anno di vita. Virginia ... Leggi su limemagazine.eu

fanpage : Una raccolta fondi per aiutare Virginia - Trippio_Quappio : @AlessandroPonz4 @CarloStagnaro Sempre per restare agli Stati Uniti, le differenze fra Il blocco della Virginia e i… - GrillinoDoc : RT @sostengo5: ++STELLE GUERRIERE++ Paghi solo 30 euro l'abbonamento annuale per i mezzi pubblici di Roma se hai meno di 16 anni. Voglio V… - florestanocris1 : 28 anni fa ero a Washington. Al ritorno da una gita in Virginia ci raggiunse la ferale notizia dell'assassinio di u… - MEU_BRASIL_BRA : @virginiaraggi Virginia, questo video troppo poco é girato negli anni e merita di essere guardato da TUTTI... Perdo… -

Ultime Notizie dalla rete : Virginia anni

Per iniziare: non è un burro, non c'è frutta secca e contiene almeno il 90 per cento di legumi Il burro di arachidi o di noccioline è mangiato abitualmente a colazione in Canada; ad Haiti si chiama ma ...Via dal Campidoglio. Via da Roma e dagli impegni di palazzo Senatorio. Per festeggiare l’ultimo compleanno da sindaca e soffiare via 42 candeline, Virginia Raggi si è concessa un fine settimana balnea ...