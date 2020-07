Ultime Notizie Roma del 18-07-2020 ore 20:10 (Di sabato 18 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giulia non Ferrigno sabato 18 apertura dell’Olanda la proposta del Presidente del Consiglio Europeo miscela vertice di Bruxelles una riduzione di circa 50 miliardi delle pensioni a fondo perduto che scenderebbero da 500 a 450 forzamento di 15 miliardi per il facility fonti diplomatiche dell’Aia parlano di giusta direzione della proposta sulla governance Ma sottolineano che c’è ancora molto da risolvere con te ribadisce di non accettare il sull’attuazione del recovery Fund e rilancia finale Faralli riforme ma pretende di affrontare in e lui e i temi del dumping fiscale dei surplus commerciali coronavirus record di contagi in Spagna il 8 maggio con 628 infettati nelle Ultime 24 ore zone più colpite Aragona e catalogna la Francia non esclude la ... Leggi su romadailynews

