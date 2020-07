Ultime Notizie Roma del 18-07-2020 ore 10:10 (Di sabato 18 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e Gabriella in studio riprendi oggi a Bruxelles il Consiglio Europeo Conte deluso dalla fumata e nera di ieri il premier è determinato a portare a casa un recovery fondo con tutti i 750 miliardi anche i meccanismi efficaci per accedere ai fondi un’ora di colloquio poster consiglio tra Conte e Merkel è Macron coronavirus ancora un record di nuovi casi negli Stati Uniti altri 77.000 positivi in 24 ore per un totale di 3 milione 640 mila malati 18 stati americani diventano zona rossa coprifuoco anche a Miami Beach in Brasile il numero di morti si avvicina a 78 Mila in Cina si scoprono un nuovo focolaio a urumqi capoluogo dello xinjiang in Italia è stabilenumero di nuovi casi di coronavirus 233 in un giorno in sei regioni l’indice RTS sopra 1 il ... Leggi su romadailynews

Non sono buone le notizie arrivate dal consueto bollettino giornaliero della Regione Puglia. Ieri, 17 luglio, sono stati registrati ben 5 nuovi casi (record nelle ultime settimane) di Covid-19 su ...

San Salvo, ecco il rimpasto: Lippis nuovo vicesindaco, Faga entra in Giunta

Giancarlo Lippis nuovo vicesindaco al posto di Maria Travaglini, Tony Faga che entra in giunta al posto del dimissionario Oliviero Faienza. Quelle che avevamo presentato, due settimane fa, come indisc ...

