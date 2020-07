The Last of Us Parte 2 è stato il titolo più venduto di giugno e il secondo miglior lancio della storia di Sony in America (Di sabato 18 luglio 2020) NPD Group, la società che registra le vendite videoludiche nel territorio Americano, ha pubblicato i dati di vendita del mese di giugno 2020.Nonostante il COVID-19, tutt'ora un gran problema in America, si sia rivelato un problema per molti publisher, le vendite software non sono calate per niente, anzi: lo scorso mese, infatti, i giocatori hanno speso ben 1.18 miliardi in titoli e console, oltre il 26% in più rispetto a giugno 2019. Questa crescita è sicuramente legata all'espandersi dell'industria videoludica che tutt'ora gode di ottima salute.Tornando ai dati di vendita, secondo NPD Group, Nintendo Switch si è confermata, ancora una volta, la console più venduta del mese. Dal lato software, invece, abbiamo The Last of Us Parte 2, il ... Leggi su eurogamer

