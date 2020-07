Tagli ai sussidi del Recovery Fund Proposta di Michel al vertice Ue (Di sabato 18 luglio 2020) Recovery Fund Tagliato nella parte sussidi (da 500 a 450), 'rebates' piu' alti, chiave di distribuzione modificata (60% dei fondi distribuiti in base a Pil e disoccupazione degli ultimi 5 anni, e 40% in base al calo della crescita solo dell'ultimo anno), freno di emergenza sulla governance, con la possibilita' per i Paesi di bloccare l'esborso dei fondi e chiedere l'intervento del Consiglio Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

