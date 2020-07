Stati Uniti: morto John Lewis, leader diritti civili (Di sabato 18 luglio 2020) John Lewis, deputato della Georgia dal 1986 e uno dei leader del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, è morto ieri, venerdì 17 luglio, all’età di 80 anni. Lewis è stato “un gigante del movimento dei diritti civili la cui bontà, fede e coraggio hanno trasformato la nazione”, ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi. Lo scorso dicembre aveva annunciato di avere un tumore al pancreas: “Ho lottato per quasi tutta la mia vita, per la libertà, l’eguaglianza, i diritti umani, ma non ho mai fronteggiato una lotta come questa che ora sto affrontando”. Chi era John ... Leggi su italiasera

