Simona Ventura: incontro con Signorini e GF Vip? La conduttrice chiarisce (Di sabato 18 luglio 2020) Nei giorni scorsi, dopo la presentazione dei palinsesti Rai, che hanno lasciato poco spazio a Simona Ventura, si è parlato di una presunta delusione di quest’ultima. Non solo: TvBlog ha aggiunto che a breve dovrebbe esserci un incontro tra SuperSimo e Alfonso Signorini per parlare di nuovi progetti. In un baleno si è così diffusa … L'articolo Simona Ventura: incontro con Signorini e GF Vip? La conduttrice chiarisce proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

