Scontro auto-moto sul passo Staulanza: 61enne vicentino finisce in ospedale

Nella tarda mattinata di sabato, intorno alle 11, i sanitari del Suem 118 sono intervenuti sul passo Staulanza per un incidente stradale che ha visto coinvolte un'autovettura Alfa Romeo e una moto Bmw.

Scontro tra una motocicletta e un'autovettura nella prima serata di oggi in centro a Barzanò. Un impatto avvenuto in Via Garibaldi, a pochi passi dall'albergo Redaelli, nel quale ad avere la peggio è ...Scontro frontale in A-10 dove si viaggia su un’unica carreggiata. Violento scontro tra un’auto e un camion con il conducente della vettura morto sul colpo. Traffico interrotto con uscita obbligatoria ...