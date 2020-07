Roma-Inter, Conte alla vigilia: “Ecco che partita mi aspetto. Noi troppo bistrattati, gli infortuni…” (Di sabato 18 luglio 2020) Parola ad Antonio Conte.Il tecnico dell'Inter è Intervenuto ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Roma di Paulo Fonseca, in programma domenica sera allo Stadio "Olimpico" (fischio d'inizio alle ore 21.45). "Stiamo parlando di una formazione attrezzata, di una rosa con un ottimo organico e di un bravo allenatore. È una partita ad alto indice di difficoltà che arriva dopo aver giocato una gara 2 giorni prima contro la Spal in trasferta, quindi un viaggio e un giorno in meno di recupero ma di positivo da parte nostra c'è l'entusiasmo di vedere riconosciuto il lavoro che è stato fatto. Nell'ultimo periodo, a sorpresa, la squadra è stata bistrattata troppo", sono state le sue ... Leggi su mediagol

