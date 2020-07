Matteo Viviani, la festa di compleanno della figlia Eva finisce in ospedale (Di sabato 18 luglio 2020) Quella che sembrava una giornata da incorniciare ha avuto un epilogo doloroso per la piccola Eva, primogenita di Matteo Viviani e Ludmilla Radcenko. Il giorno del compleanno, specie per i bambini, è un’occasione per stare insieme agli amici, alla famiglia e festeggiare. Lo sanno bene la iena Matteo Viviani e la compagna Ludmilla Radcenko, i … L'articolo Matteo Viviani, la festa di compleanno della figlia Eva finisce in ospedale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani, incidente al compleanno della figlia per una brutta caduta (Foto)

Il compleanno della figlia di Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani procedeva con tutta l’allegria possibile, poi l’incidente, la caduta dallo skateboard e il braccio rotto (foto). La piccola festeggiat ...

