«Mancano clienti? Aiutiamo i ristoratori a fare altro». Polemiche sulle parole della viceministra Castelli (Di sabato 18 luglio 2020) «Questa crisi ha spostato domanda e offerta, le persone hanno cambiato il modo di vivere, e bisogna aiutare gli imprenditori dei nuovi business che sono nati in questo periodo. Certo che se una persona decide di non andare più al ristorante bisogna aiutare l’imprenditore a fare un’altra attività e non perdere l’occupazione e va sostenuto anche nella sua creatività, magari ha visto che c’è un nuovo business. Io credo che negare che questa crisi abbia cambiato la domanda e l’offerta in termini macro economici sia un errore. Vanno aiutato le imprese, sposteremo alcune scadenze». Sono le parole pronunciate a Tg2 post dalla viceministra dell’Economia Laura Castelli, esponente del M5s, e che da ieri sera le sono valse una valanga di ... Leggi su open.online

Corriere : «Mancano clienti? I ristoratori cambino mestiere». Bufera sul viceministro Castelli - Corriere : «Mancano clienti? I ristoratori cambino mestiere». Bufera sul viceministro Castelli - Adnkronos : Bufera su #Castelli: 'Mancano clienti? Ristoratori cambino lavoro' - DoNotFollowDude : @Corriere In matematica, esiste la proprietà transitiva: “mancano clienti? Il personale #Alitalia cambi mestiere” (semicit.) - RcCamera : RT @chiaralucetw: #Castelli viceministro all’#Economia “Mancano i clienti? I ristoratori cambino mestiere”. Queste le soluzioni alla crisi… -