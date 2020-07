Invasione di cavallette in Sardegna (Di sabato 18 luglio 2020) Invasione di cavallette in Sardegna. La Regione ha chiesto lo stato di calamità naturale. CAGLIARI – Invasione di cavallette in Sardegna. Nelle ultime settimane la riproduzione delle locuste è stata a livelli molto elevati con molte colture che sono state distrutte. Danni per circa 30mila ettari con le autorità locali che hanno chiesto al Governo lo stato di calamità naturale per cercare di risolvere questo problema. Invasione di cavallette in Sardegna L’Invasione di cavallette nella zona di Nuoro è iniziata intorno al mese di maggio quando le locuste hanno iniziato a riprodursi. Nelle ultime settimane l’aumento del numero è ... Leggi su newsmondo

