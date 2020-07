Intelligenza artificiale: un nuovo approccio molto efficiente | Tecnologia (Di sabato 18 luglio 2020) Uno dei principale problemi dell’Intelligenza artificiale, specialmente quella basata sul deep learning, è la sua scarsa efficienza: per implementate funzioni notevolmente più semplici di quelle di un cervello umano richiedere un dispendio di risorse milioni di volte superiore. L’allenamento di molte reti neurali può richiedere settimane di calcoli in un supercomputer. La sfida è ridurre questi sprechi Gli algoritmi di Intelligenza artificiale stanno rivelandosi sempre più degli strumenti preziosi per risolvere in maniera automatica compiti molto complessi (per un PC si intende) e in modo molto rapido. Il problema sta nel fatto che questi modelli sono molto complessi e quindi pesanti da caricare in memoria ed inoltre il ... Leggi su tuttotek

