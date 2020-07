Grande Fratello, ricordate Milo il vincitore? Eccolo oggi vita nuova (Di sabato 18 luglio 2020) E’ stato uno dei vincitore del Grande Fratello eppure di lui non si è saputo più nulla. Vi ricordate di Milo Coretti? Scopriamo cosa fa oggi Milo Coretti, vincitore del Grande Fratello 7 Non è detto che la partecipazione ad un reality implichi per forza la notorietà o una carriera nel mondo della televisione. Possiamo … L'articolo Grande Fratello, ricordate Milo il vincitore? Eccolo oggi vita nuova proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LegaSalvini : ?????? FAI GIRARE! ?????? 'CONTE PREPARA LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO A FINE ANNO'. Capito? Non se ne… - trash_italiano : Corinne Clery si sfoga dicendo di aver affrontato un suo problema personale grazie al Grande Fratello Vip. Il condu… - BitchBo88023503 : RT @Margher39266487: @BitchBo88023503 ecco cosa è successo ???? - Margher39266487 : @BitchBo88023503 ecco cosa è successo ???? - GiulianoRobe : @brnperotti @tizianamaiolo @Tommasolabate @bobocraxi @stefaniacraxi Complimenti oltre l'audio tell adesso abbiamo i… -